زهير الخويلدي - علم الجبر والحساب عند أبي جعفر الخوارزمي

2019/07/05 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " حساب الهند قوامه تسع صور يكتفي بها في الدلالة على الأعداد الى ما لا نهاية له وأسماء مراتبها أربعة وهي الآحاد والعشرات والمئون والألوف" ، الخوارزمي، مفاتيح العلوم، عاش محمد ابن موسى الخوارزمي بين 781 و850 ميلادي بين خوارزم وبغداد وتأثر بأبي كامل شجاع ابن أسلم وعاصر المأمون وعمل في بيت الحكمة ولقد اهتم بالجغرافيا والفلك ولكنه برع في الرياضيات.ألف الكثير من المكتب وترك عدد من الرسائل العلمية ع......

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