أفنان القاسم - الكتاب المقدس 8

2019/07/05 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم 1 ثُمَّ تَآخَى النَّاسُ وَكُلُّ الْوُحُوشِ وَكُلُّ الْبَهَائِمِ وَكُلُّ الطُّيُورِ الَّتِي مَعَهَا فِي الْأَفْلاكِ.وَأَجَازَتِ الْعَوَاصِفُ رِيحًا عَلَى الأَرْضِ فَهَدَأَتِ الْمِيَاهُ.2 وَانْسَدَّتْ يَنَابِيعُ الْغَمْرِ وَطَاقَاتُ الْقَهْرِ، فَامْتَنَعَ الْمَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ.3 وَرَجَعَتِ الْمِيَاهُ عَنِ الأَرْضِ رُجُوعًا مُتَوَالِيًا.وَبَعْدَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا نَقَصَتِ الْمِ......

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