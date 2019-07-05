نجل القاضي رؤوف يكشف حقيقة وفاته

2019/07/05 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نفى رنج رؤوف، نجل القاضي رؤوف عبدالرحمن، الانباء التي افادت بوفاة والده.وتحدثت وسائل اعلام محليه مختلفة امس الخميس، عن وفاة القاضي رؤوف في احدى مستشفيات السليمانية الا ان نجله نفى واكد عبر حسابه بفيس بوك، ان والدته يتمتع بصحة جيدة.وتولد القاضي رشيد عبدالرحمن في حلبجة عام 1941، واشتهر في 2006 […]

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