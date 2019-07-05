مجلس كربلاء يصدر

2019/07/05 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيسير سعيد الاسديصوت مجلس محافظة كربلاء الثلاثاء 2/7/2019 على تنظيم عمل المدارس الأهلية واستثناء المدارس التي تمتلك اجازات من كتب تغيير جنس الأرض,,,

من المستفيد من هذا القرار هل عامة الناس ام المستثمر والاثرياء السياسيين ومن هو هذا المستثمر ومن يقف ورائه ؟!

لماذا لايشتري المستثمر ارض عقارية بدلا عن الزراعية ويقيم عليها المشروع!

كم مدرسة او جامعة اهلية موجودة في محافظة كربلاء ومن هم اصحابها ؟!

كم مسؤول حكومي محلي ومركزي ومتتنفذ يمتلك جامعة اهلية او مدرسة اهلية ؟!!

وكم مسؤول محلي بكربلاء قد شيد على ارضه الزراعية جامعة اومدرسة اهلية يصب هذا القرار لصالحه ؟!!

وكم مسؤول محلي بكربلاء سيحول ارضه الزراعية الى مجمع للجامعات الاهلية ويغير جنس الارض ثم يحولها الى غير مشروع بعد تغيير الجنس؟!!

امتيازات مجانية تصب لصالح المنتفذين والاثرياء تمنحها الحكومات المحلية مجانا وبالتالي المواطن هو من يدفع فاتورة الاسعار الباهضة التي يفرضها اصحاب الجامعات والمدارس الاهلية سنويا الا ما ندر منهم!..

قرارات حكومية سوف تترى لاحقا لاتصب للصالح العام وانما هي عبارة مشاريع "تقاعدية " للمسؤولين ؟! على الاعلام ان يسلط الضوء عليها ويتابعها!!

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