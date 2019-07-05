2019/07/05 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:المركز الخبري الوطني NNC أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي مما يجعل البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي.وقال الوزير في بيان نقله المتحدث الإعلامي باسم الوزارة ”الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هي أكثر من كل المواسم خلال العقود السابقة“.وكان العاني قد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة :شراء اربعة ملايين طن من الحنطة المحلية سنوياً المركز الخبري الوطني.

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