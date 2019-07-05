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وزير الهجرة يفتتح مشروع المسح الالكتروني للنازحين الاول من نوعه بالعراق

العراق

وزير الهجرة يفتتح مشروع المسح الالكتروني للنازحين الاول من نوعه بالعراق

الجمعة 5 يوليو 2019 - 11:34

المسح الالكتروني

اعلن وزير الهجرة، اليوم الجمعة، عن افتتاح مشروع المسح الالكتروني للنازحين الاول من نوعه في العراق، فيما دعت لجنة المرحلين النيابية الحكومة والوزارات الى تقديم الدعم الكامل للوزارة لانجاح مشاريعها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى وبرفقة رئيس لجنة العمل والمرحلين النيابية رعد الدهلكي ومدير مركز تنسيق الازمات لدى وزارة الداخلية في اقليم كردستان فضلا عن عدد من مدراء عامي الوزارة افتتح، اليوم، مشروع الوزارة الموسوم ، تقييم اوضاع نازحي المخيمات ، الخاص باستبدال العمل بالنظام الورقي وتحويله الى النظام الألكتروني". انتهى.

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