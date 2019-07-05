وزير الشباب يبحث واقع الرياضة في كركوك وأهمية دعم مشاريعها الحيوية

2019/07/05 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

بحث وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، واقع الرياضة في كركوك، واهمية دعم مشاريعها الحيوية والمهمة وإعادة العمل بالمشاريع المتوقفة، مشدداً على أهمية صرف موازنة المحافظة.





وذكر بيان للمحافظة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الشباب والرياضة زار مبنى محافظة كركوك والتقى المحافظ واعضاء المجلس الشيخ برهان مزهر العاصي وتحسين كهية والشيخ معن الحمداني وحربي خالد رئيس اللجنة الاولمبية ومدير الرياضة والشباب في كركوك”.





وأوضح، انه “جرى خلال اللقاء بحث واقع الرياضة في كركوك واهمية دعم مشاريعها الحيوية والمهمة واعادة العمل بالمشاريع المتوقفة”.





وأكد العبيدي، “توجيهه بمعاودة اكمال القاعة الرياضية التي وصلت لنسبة 90%”، مشدد على “اهمية تنفيذ المشاريع وانجازها في كركوك”.

وذكر البيان، ان “محافظ كركوك اكد اهمية العمل على اكمال الملعب الأولمبي والمشاريع الرياضية الأخرى ودعم مشاريع الرياضة والشباب التي تعرضت للتدمير الكامل والأضرار في المناطق المحررة لما لها من اهمية في جذب واستقطاب القابليات وتأهيل الشباب ودعم الحركة الرياضية”.

وثمن المحافظ، “دور الوزير واهتمامه بكركوك ومواطنيها بجميع مكوناتهم”، لافتا الى “اهمية العمل على ايجاد حل لأصحاب محلات بيع الاطارات قرب نادي الثورة وايضا تنظيم عمل الساحات والملاعب الخماسية في مدينة كركوك بما يسهم في إدارتها وتجميلها وتقديم افضل الخدمات المدعومة للمواطنين”.





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