الخدمات النيابية تحمل المالية مسؤولية تأخير اطلاق الموازنة

2019/07/05 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حمل رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، وزارة المالية مسؤولية تأخير اطلاق الموازنة، محذرة من انعكاس ذلك على اكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة.

ودعا السهلاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، رئيس الوزراء، الى “بمتابعة الموضوع وتجنب تكرار سيناريوهات السنوات السابقة بتعطيل اطلاق الموازنة لاشهر متأخرة من السنة مما يعيق حركة تنفيذ المشاريع وتحقيق تطلعات الشعب وبالخصوص المحافظات التي تعاني تدهورا ملحوظا على مستوى الخدمات”.

وأوضح، ان “اطلاق التخصيصات في وقت مبكر سيساهم بشكل كبير في تنفيذ المشاريع الخدمية المقررة ضمن الموازنة خلال المدد الزمنية المحددة”، مؤكدا “أهمية موازنة التمويل الذاتي في عمل الوزارات والمحافظات وضرورة وصولها باسرع وقت وذلك لغرض تحسين الخدمات والنهوض بمستوى المواطن المعيشي”.

وأضاف، ان “وزارة المالية لم ترسل للمحافظات حتى اليوم ابواب صرف موازنة التمويل الذاتي والتي تعتمد عليها المحافظات في تقديم الخدمات وتأمين مشاريعها رغم ان النصف الثاني من السنة المالية للعام الحالي شارف على الانتهاء”.

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