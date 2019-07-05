2019/07/05 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



العيداني يخاطب الاعمار والإسكان لتوزيع قطع أراض على 18 فئة مشمولة في المحافظة.

بغداد اليوم-البصرة

قال نقيب الصحفيين، مؤيد اللامي، الجمعة، 05 تموز، 2019، إن الصحفي خط أحمر، فيما أكد إمكانية النقابة، بمقاضاة أي مسؤول في حال الاعتداء على صحفي.

وقال الامي، في كلمة له خلال اجتماع عقد في محافظة البصرة، إن "حضورنا الى البصر

بغداد اليوم- النجف

نفت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف، الجمعة، 05 تموز، 2019، وجود عملية غش عبر لافتة على أحد جسور المحافظة، تناولتها إحدى القنوات الفضائية.

وقال مدير عام تربية النجف، عادل البصيصي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): &qu

بغداد اليوم-بابل

أعلنت مديرية الدفاع المدني، في محافظة بابل، الجمعة، 05 تموز، 2019، اخماد حريق اندلع في معمل اسمنت وسط المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن فرقها "تمكنت من اخماد حريق اندلع في إحدى معامل الاسمنت في حي نا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. البصرة تخاطب الاعمار والإسكان لتوزيع قطع أراضي على 18 فئة مشمولة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. البصرة تخاطب الاعمار والإسكان لتوزيع قطع أراضي على 18 فئة مشمولة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).