بابل.. إعتقال منتحل صفة ضابط برتبة ملازم أول

2019/07/05 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اعتقلت شرطة محافظة بابل، منتحل صفة ضابط برتبة ملازم أول خلال عملية أمنية وسط الحلة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “معلومات وردت إلى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود شخص يسكن ضمن حي وسط الحلة، ينتحل صفة ملازم أول في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي ويقوم بإبتزاز المواطنين وتحديداً في (الكوفي شوبات)”.





وأضاف، انه “تم التحري عن المتهم وجمع المعلومات، وبعد استحصال الموافقات القضائية جرى إعتقاله على إثر عمليه أمنية نفذتها قوة من القسم بأمرة العقيد حيدر شاهر وبالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات بالمحافظة، داخل شقة يسكن فيها”.

وتابع، انه “دونت أقوال المتهم بالاعتراف قضائياً وإتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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