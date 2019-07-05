2019/07/05 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بيع رأس توت عنخ آمون بـ 6 ملايين دولار رغم اعتراض مصر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
بيعت رأس بنية اللون من حجر الكوارتزيت للملك الشاب توت عنخ آمون بمزاد في لندن مقابل ما يربو على 4.7 ملي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بيع رأس توت عنخ آمون بـ 6 ملايين دولار رغم اعتراض مصر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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