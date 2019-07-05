بيع رأس توت عنخ آمون بـ 6 ملايين دولار رغم اعتراض مصر

2019/07/05 | 12:20

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متابعة:سومر نيوز

بيعت رأس بنية اللون من حجر الكوارتزيت للملك الشاب توت عنخ آمون بمزاد في لندن مقابل ما يربو على 4.7 ملي...

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