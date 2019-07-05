كم يحتاج العراق من وقت لتسديد ديونه الخارجية؟

2019/07/05 | 12:20

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بغداد :سومر نيوز

بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي، الجمعة، ان العراق بحاجة الى (5-7) سنوات من اجل تسديد مابذمته...

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