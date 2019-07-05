2019/07/05 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كم يحتاج العراق من وقت لتسديد ديونه الخارجية؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي، الجمعة، ان العراق بحاجة الى (5-7) سنوات من اجل تسديد مابذمته...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كم يحتاج العراق من وقت لتسديد ديونه الخارجية؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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