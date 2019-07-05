2019/07/05 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد توقف التواصل الاجتماعي..



عطل خطير يضرب هواتف "آيفون"

متابعة/..



كشفت تقارير صحفية أن عطلا خطيرا ضرب عددا كبيرا من هواتف "آيفون" حول العالم، في ثاني حدث خطير عقب توقف فيسبوك وإنستغرام وواتسآب قبل يومين.

وقال موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن عددا كبيرا من مستخدمي آيفون، واجهوا مشكلة صعبة في توقف منظومة "آي كلاود" ومتجر "آب ستور" في هواتف "آيفون" الخاصة بهم.

وأوضح المستخدمون أن كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات، التي يتم ربطها بـ"آي كلاود" انقطعت عن العمل بصورة كاملة، خلال الساعات القليلة الماضية.

كما أن خدمات "آبل باي" والمستندات واعثر على أصدقائي واعثر على هاتفي وتسجيل الدخول على آي كلاود، توقفت بصورة كاملة عند عدد أقل من المستخدمين.

بالإضافة إلى توقف متجر "آبل" الإلكتروني "آب ستور" عن العمل بصورة كاملة على كل مستخدمي هواتف "آيفون".

ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات "آبل" ومستخدمي آيفون خلال هذا العام.

كما أنه يأتي بعد يوم واحد تقريبا من العطل الكبير، الذي ضرب تطبيقات فيسبوك، مثل فيسبوك وفيسبوك ماسنجر وإنستغرام وواتسآب.

وكانت شركة "فيسبوك" قد أصدرت بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية، اليوم الأربعاء 3 يوليو / تموز.

قالت الشركة إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتساب وإنستغرام.

وذكر موقع "داون ديدكتور دوت كوم"، لمتابعة الأعطال الإلكترونية، إن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في "إنستغرام"، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في "فيسبوك" و"واتساب".

وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة.انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقف التواصل الاجتماعي.. عطل خطير يضرب هواتف "آيفون") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقف التواصل الاجتماعي.. عطل خطير يضرب هواتف "آيفون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).