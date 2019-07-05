2019/07/05 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اكد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ان سلف الموظفين تمنح بدون كفيل والبطاقة الالكترونية هي الضامن الوحيد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “المصرف يدعو موظفي دوائر الدولة لتوطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية لاستلام رواتبهم الشهرية والاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها من سلف وقروض”.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين: سلف الموظفين تمنح بدون كفيل بضمانة البطاقة الالكترونية وكالة خطوة برس.

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