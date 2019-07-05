ادارة النجف تنتظر اسبوعين لحسم التعاقد مع حسن احمد

2019/07/05 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تسعى ادارة نادي النجف الرياضي، التعاقد مع مدرب نادي النفط السابق، حسن احمد، لقسادة الفريق في الموسم المقبل.وقال امين سر النادي علي هاشم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الادارة اتصلت بالمدرب حسن احمد لقياة الفريق خلال خلفاً للمستقبل ثائر جسام”.واوضح أن “احمد ابدى سعداته بعرض النجف وابدى موافقته لقيادة الفريق، إلا ان […]

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