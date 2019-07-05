منظمة لقياس جودة الإتصالات تصف اجراءً وزاريا بـ”تخدير” للمستخدمين

2019/07/05 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، يوم الخميس، إن الرابط الذي أعلنت عنه وزارة الإتصالات حول تقديم الشكاوى على شركات الإنترنت، “تخدير” للمستخدمين.

وذكرت في بيان صحفي أن “وزارة الإتصالات مازالت تستخدم آلية الوعود والتسويف في مجال تحسين خدمة الإنترنت، ومازالت تعتقد بأن الوعود غير المنفذة هي الحل، وما أعلنت عنه مؤخراً بخصوص رابط شكاوى الإنترنت لا يعدو كونه آلية من آليات تخدير المواطنين”.

وأضافت أن “المنظمة إطلعت على الرابط وماهي إمكانيات الإستفادة منه، فوجدت ارتباطه بالمكتب الإعلامي للوزارة وغير مرتبط بمكتب المفتش العام أو أي جهة مسؤولة على ملف الإنترنت بشكل مباشر، وهذا يؤكد قولنا بأنه تسويف لا أكثر”.

وأشارت المنظمة “لو كانت وزارة الإتصالات جادة بتحسين خدمة الإنترنت، لأوقف عمليات إدخال السعات المهربة، ولأجرت الصيانة على البنية التحتية، ولو كانت كذلك فعلاً لما أبقت خدمة الكابل الضوئي شبه منعدمة”.

وبينت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات أن “وجود هذا الرابط يفسح المجال أمام إستخدامه بطريقة بعيدة عن المهنية، ويُمكن من خلاله أيضاً إيهام المواطنين بوجود تحسين للخدمة، بينما الحقيقة تتعلق بتطوير البنية التحتية وتخفيض أسعار الأنترنت”.

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