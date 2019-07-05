الأول من نوعه… وزير الهجرة يفتتح مشروع المسح الالكتروني للنازحين

2019/07/05 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن وزير الهجرة، اليوم الجمعة، عن افتتاح مشروع المسح الالكتروني للنازحين الاول من نوعه في العراق، فيما دعت لجنة المرحلين النيابية الحكومة والوزارات الى تقديم الدعم الكامل للوزارة لانجاح مشاريعها.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى وبرفقة رئيس لجنة العمل والمرحلين النيابية

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