لأول مرة.. جراحة تعيد وظائف اليد والذراع للمصابين بالشلل

2019/07/05 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نجح جراحون أستراليون في استعادة وظائف اليدين والذراعين للمصابين بـالشلل الرباعي، المعروف بشلل الأطراف العلوية والسفلية، بواسطة عملية جراحية عصبية رائدة أعادت الحركة إلى المرفقين واليدين.وفي العملية الجراحية الدقيقة، نجح الجراحون الأستراليون بربط الأعصاب في العضلات السليمة الموجودة أعلى من إصابة العمود الفقري، بالأعصاب المرتبطة بالعضلات المشلولة تحته، بحسب ما ذكر موقع “سكاي […]

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