2019/07/05 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل استقبل الأب سلار بوداغ راعي خورنة مار كوركيس في تللسقف، السفير الأمريكي لدى العراق Mathew Taller وبرفقة السيد Stephen Vigen القنصل العام الأمريكي في أربيل والسيدة Meredith Walten من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.التقى الوفد بعدد من عوائل باطنايا واستمع إليهم والى معاناتهم وتحديات عودتهم الى بلدتهم باطنايا وعبر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الأمريكي الجديد والقنصل العام يزوران تللسقف.) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الأمريكي الجديد والقنصل العام يزوران تللسقف.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).