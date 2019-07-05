2019/07/05 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية شرطة الديوانية عن رفع الكتل والحواجز الكونكريتية في منطقة السوق خلف دائرة الصحة وسط المدينة.وقال بيان صادر عن الشرطة تلقت/المعلومة/ نسخة منه إنه” بهدف فتح الطرق المغلقة وفك الاختناقات وانسيابية حركة المرور وسط مركز المحافظة قامت مفارز مديرية أفواج الطوارئ فضلا عن عدد كبير من الضباط و المنتسبين برفع الحواجز الكونكريتية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تباشر برفع الكتل والحواجز الكونكريتية في منطقة السوق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تباشر برفع الكتل والحواجز الكونكريتية في منطقة السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).