اخماد حريق اندلع في معمل سمنت وسط بابل

2019/07/05 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع في معمل سمنت وسط بابل.

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