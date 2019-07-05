اصابة 3 عناصر امنيين اثناء تعرض داعش لنقطة امنية للجيش ببعقوبة

2019/07/05 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بأصابة ثلاث عناصر امنيين اثناء تعرض داعش لنقطة امنية للجيش جنوب غرب بعقوبة.

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