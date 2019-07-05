2019/07/05 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني، الجمعة، بأصابة ثلاث عناصر امنيين اثناء تعرض داعش لنقطة امنية للجيش جنوب غرب بعقوبة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 عناصر امنيين اثناء تعرض داعش لنقطة امنية للجيش ببعقوبة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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