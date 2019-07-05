سرايا السلام تعلن إغلاق جميع مقراتها امتثالا لأوامر السيد الصدر وتطبيقا للأمر الديواني

2019/07/05 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علم موقعنا أن المعاونية الجهادية لـ “سرايا السلام” قررت غلق مقرات الفرق والألوية والأفواج ورفع اللافتات الموجودة فيها امتثالا لأمر زعيم “التيار الصدري” السيد مقتدى الصدر .

كما قررت ايضا تشكيل لجنة لجرد الآليات والأسلحة بأنواعها على أن تقدم الجرودات خلال عشرة أيام، كي يتسنى تسلميها لقوات الجيش العراقي.

“ساحات التحرير”

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