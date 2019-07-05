ترقب وصول صواريخ “إس 400” إلى تركيا “خلال ساعات”

2019/07/05 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.ذكرت محطة “خبر ترك” التلفزيونية الخاصة أنه سيتم تحميل أول دفعة من منظومة الدفاع الروسية “إس-400” التي اشترتها أنقرة على طائرات شحن يوم الأحد، وستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع المقبل.وقالت المحطة، دون أن تذكر المصدر، إن الدفعة الأولى من المنظومة سيتم إرسالها على طائرتي شحن من قاعدة جوية عسكرية روسية.وأضافت […]

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