القبض على سبعة مطلوبين بمناطق متفرقة في محافظة ديالى

2019/07/05 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى القبض على سبعة مطلوبين وصفتهم بالخطيرين في مناطق متفرقة في محافظة ديالى .وقال العقيد غالب عطية الناطق الاعلامي اليوم ان قوات امنية مشتركة تمكنت من القبض على سبعة مطلوبين خطيرين مرتبطين بتنظيم داعش بعمليات امنية جرت في مناطق متفرقة داخل محافظة ديالى في الاسابيع الماضية .واضاف ان المطلوبين هم […]

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