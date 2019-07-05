“بالفديو”.. ابو عزرائيل يعتزل الظهور الاعلامي: الشعب لا يستحق الذين يقفون معه!!

2019/07/05 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قرر القيادي المعروف في الحشد الشعبي بـ”ابو عزرائيل” الظهور في الاعلام مستقبلاً، معتبراً ان الشعب لا يستحق من يقفون معه، وذلك في تعليقه على حادثة حصلت في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

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