بالوثيقة ..الاعمار توجه موظفيها باستبدال هواتفهم الذكية خلال شهر

2019/07/05 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}اصدر وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، قراراً يقضي بمنع استخدام الهواتف الذكية داخل الوزارة من قبل الموظفين.

وحسب الوثيقة التي حلصت وكالة {الفرات نيوزؤ نسخة منها ان "بعد زيارة ميدانية “لاحظ الوزير فيها استخداماً مفرطاً للهواتف من قبل الموظفين"مبينة ان "بنكين قرر منع استخدام الهواتف الذكية منعاً لتسرب الوثائق الرسمية المهمة الخاصة باعمال الوزارة وتضييع الوقت".واضافت، أنه "اعطى مهلة اقصاها الاول من آب ليتيح للموظفين الوقت الكافي لاستبدال هواتفهم بالهواتف العادية".



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