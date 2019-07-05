الجبوري يدعو للوقوف صفاً واحداً من أجل إدراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 12:51

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، الجمعة (5 تموز 2019)، أهمية الوقوف صفاً واحداً لإد...





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