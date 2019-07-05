وزير التجارة :شراء اربعة ملايين طن من الحنطة المحلية سنوياً

2019/07/05 | 12:52

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بغداد :سومر نيوز

أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي مما يجعل البلاد بصدد تح...

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