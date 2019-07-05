اخماد حريق في معمل سمنت بابل

2019/07/05 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع في معمل سمنت بمركز محافظة بابل.

وقال المصدر، إن فرق الدفاع المدني

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