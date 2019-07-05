التحالف الدولي… ضرباتٌ جويةٌ تقتل 10 عناصر من “داعش”

2019/07/05 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يواصل #الطيران للتحالف الدولي ضد تنظيم “#داعش”، ضرباته في المناطق #العراقية وعلى الحدود مع #سوريا، واستهداف الجماعات #الإرهابية.وأعلنت #وزارة_الدفاع، اليوم الجمعة، مقتل 10 عناصر من […]

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