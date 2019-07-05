2019/07/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المرجعية الدينية الى وضع الحلول الناجعة لمنع انتشار المخدرات، وتوفير فرص العمل للشباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الدينية تدق ناقوس خطر انتشار المخدرات ومراكز الفساد وتدعو لتوفير فرص العمل للشباب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية الدينية تدق ناقوس خطر انتشار المخدرات ومراكز الفساد وتدعو لتوفير فرص العمل للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).