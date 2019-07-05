المنبر العراقي يعد قرار استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد سابقة خطيرة ويدعو عبد المهدي الى ايقافه

2019/07/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو المجلس المركزي للمنبر العراقي ضياء المعيني قرار منح مساحات شاسعة من الاراضي المحيطة بمطار بغداد للاستثمار بانه “سابقة خطيرة” من شأنها المساهمة في تهجير أهالي حزام بغداد .واضاف المعيني في بيان صحفي ، اليوم الجمعة، كان الأجدر بالحكومة العراقية حث الهيئة الوطنية للإستثمار على اقامة مشاريع اروائية لتوفير المياه الصالحة واستصلاح الأراضي […]

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