2019/07/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c98UBXv008M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ الامين قيس الخزعلي يدعو منظمة اليونسكو لانصاف مدينة بابل الاثرية واعطائها الاهتمام الذي تستحقه) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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