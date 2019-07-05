اتحاد الكرة يحدد ملعب اربيل البديل بعد عقوبة حرمان جماهيره

2019/07/05 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، ملعب اربيل البديل بعد قرار حرمانه من اللعب على ملعبه فرانسوا حريري ومعاقبة جماهيره.وقال مشرف كرة نادي اربيل كوفند عبد الخالق في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد الكرة حدد ملعب هندرين ارضا للعب مباريات اربيل المعاقب عليها وبدون جمهور”.واوح أن “نادي اربيل لن يعلب على ملعبه فرانسوا […]

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