محافظ البصرة : حضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الى البصرة نابع من شعوره بالمسؤوليـة

2019/07/05 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد محافظ البصرة اسعد العيداني بدور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لحضوره الى البصرة للمساهمة في حل الازمة وتهدئة الامور في المحافظة ، مؤكدا ان ذلك نابع عن شعوره بالمسؤولية كون البصرة هي عصب العراق .وقال خلال حضوره لقاء مشتركا مع صحفيي البصرة ان ” قائد العمليات اعتذر للصحفيين وماصرح به لم يكن مقصودا […]

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