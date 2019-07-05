دراسة: علاج جديد للحد من مرض السرطان

2019/07/05 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووجدت الدراسة أنه من بين أكثر من 7900 جزيء ضمن الفواكه والخضروات، يوجد 110 منها لديها القدرة على محاربة الأورام. واستندت هذه النتائج على تشابه الجزيئات مع المركبات الموجودة في الأدوية المستخدمة ضد السرطان.

انتهى.

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