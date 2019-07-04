2019/07/05 | 13:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الثامنة |2019/7/4) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: q0PNW6jfQ1A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الثامنة |2019/7/4) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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