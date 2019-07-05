الانبار تشدد من اجراءاتها الامنية على بحيرة حديثة لمنع وقوع حالات تسلل

2019/07/05 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ، الجمعة، بان القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على بحيرة سد قضاء حديثة لمنع وقوع اي خرق امني .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي اوعز الى القوات الامنية وبمساندة قوة من الحشد العشائري […]

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