2019/07/05 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

قال القنصل العام الهولندي في أربيل ويليم كوسين إن هولندا ستنضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد ثلاث دول عظمى.. هولندا تنضم لمشروع إصلاح مؤسسة البيشمركة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد ثلاث دول عظمى.. هولندا تنضم لمشروع إصلاح مؤسسة البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).