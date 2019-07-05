وكيل المرجعية الدينية يدعو الى تطبيق القانون الحازم بحق من يثبت تورطه في نشر المخدرات

2019/07/05 | 13:56

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بغداد :سومر نيوز

طالب وكيل المرجعية الدينية العليا من كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، اليوم الجمعة،الجهات المعنية الح...

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