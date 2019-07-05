الفرقة الثامنة تشارك احتفالية افتتاح جسر الخور بقضاء القائم

2019/07/05 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الفرقة الثامنة احتفالية افتتاح جسر الخور قضاء القائم والذي يربط بين الضفتين الشمالية والجنوبية وبحضور قائممقام القائم وعدد من شيوخ ووجهاء القضاء ويعتبر هذا الجسر من الجسور المهمة الذي يسهل تنقل المواطنين والعجلات بشكل أفضل، وأكد نائب قائد الفرقة على الدور الإنساني الذي بذلته وتبذله القوات الأمنية لتأمين القضاء وعودة الحياة إلى طبيعتها والحفاظ

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