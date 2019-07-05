2019/07/05 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر نقيب الصحفيين العراقيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي عن شكره وامتنانه للموقف التضامني والمساند للأسرة الصحفية الذي أعلن عنه محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس مجلسها صباح البزوني ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يارالله وكذلك المتحدث باسم وزارة الدفاع .واشاد اللامي بالموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنه المسؤولون في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقيب الصحفيين العراقيين يشكر محافظ البصرة ورئيس مجلسها وقيادة العمليات المشتركة لموقفهم التضامني مع الأسرة الصحفية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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