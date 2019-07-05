2019/07/05 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف الاشرف

نظم حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير وقفة احتجاجية للمطالبة بشمولهم بالتعيين على الملاك الدائم في دوائر الدولة.





ووجه المتظاهرون مطالبهم لرئيس الوزراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة الشهادات العليا يجددون مطالبهم بالتعيين على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة الشهادات العليا يجددون مطالبهم بالتعيين على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).