تحرير مخطفات ايزيديات من عوائل داعش بسوريا

2019/07/05 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تحررت مجموعة جديدة من المختطفات العراقيات الإيزيديات، من قبضة العائلات التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، في مخيم الهول، شرقي الحسكة، شمال شرقي سوريا، بعد نحو خمسة أعوام من السبي والتعذيب والاستعباد الجنسي.وأفاد الناشط والصحفي العراقي الإيزيدي، سعدو عيسى، اليوم، بأن مؤسسة البيت الإيزيدي في محافظة الحسكة السورية، سلمت خمس نساء وطفل إلى […]

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