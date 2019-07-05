إفتتاح مشروع المسح الالكتروني للنازحين الأول في العراق

2019/07/05 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، افتتاح مشروع المسح الالكتروني للنازحين الاول من نوعه في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى برفقة رئيس لجنة العمل والمرحلين النيابية رعد الدهلكي ومدير مركز تنسيق الازمات لدى وزارة الداخلية في اقليم كردستان، فضلا عن عدد من مدراء عامي الوزارة افتتح، اليوم، مشروع الوزارة الموسوم ، تقييم اوضاع نازحي المخيمات، الخاص باستبدال العمل بالنظام الورقي وتحويله الى النظام الألكتروني”.

وقال الوزير، “نعلن انطلاق مشروع المسح الإلكتروني في مخيمات حسن شامي (٣٧ كم شرقي الموصل) انموذجا والذي تم تصميمه والعمل على انجازه من قبل دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تحول دون عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها الاصلية وتقديم الحلول الناجعة لها”.

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