صحة كركوك تعلن إتلاف ٦ أطنان من الرز المغشوش

2019/07/05 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، قيام فرق شعبة الرقابة الصحية باتلاف 6 أطنان و 150 كغم من الرز الغير صالح للاستهلاك البشري شمالي المدينة.





وقالت مديرة شعبة الرقابة الصحية دنيز أنور للنور نيوز، انه “تم ضبط واتلاف كمية كبيرة من الرز الغير صالحة الاستهلاك البشري فی احد المخازن في منطقة شوان شمالي كركوك”.





وتابعت، انه “بالتعاون مع ممثلي مكافحة الجريمة المنظمة وممثل البلدية تم اتلاف 6 اطنان و 150 كغم من الرز بعد ظهور نتيجة الفحص المختبري بعدم صلاحيته للاستهلاك البشري والذي كان ينوي صاحبه تعبئتها في اكياس جديدة وتحت اسم مزور وبيعها في الاسواق”.





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