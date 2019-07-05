اندلاع حريق داخل مبنى يضم مخازن وسط بغداد

2019/07/05 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اندلع حريق داخل مبنى يضم مخازن في منطقة الرصافي وسط بغداد.

وقال مصدر للنور نيوز، ان “حريقا اندلع، صباح اليوم، داخل عمارة تضم مخازن للحقائب في منطقة الرصافي وسط العاصمة”.





وأضاف، ان “الحريق اندلع في الطابق الثاني من المبنى المقابل لتمثال الرصافي”.





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