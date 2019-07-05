2019/07/05 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، الجمعة، بالجهود الكبيرة للحشد الشعبي في تأمين قاطع الدور وناعمة ومطيبيجة في صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان ” قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى تفقد قاطع عمليات الحشد الشعبي ضمن قاطع (الدور وناعمة ومطيبيجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات صلاح الدين يشيد بجهود الحشد الشعبي في تأمين قاطع “الدور وناعمة ومطيبيجة” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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