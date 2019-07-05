2019/07/05 | 14:04

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مقتل شخصين في انفجار سيارة مفخخة في بلدة ريحانلي جنوب تركيا

الجمعة

05

تموز

2019 :

02:01 pm

17

قتل شخصان وجرح عدد آخر بانفجار سيارة مفخخة في بلدة ريحانلي بولاية

هطاي جنوب تركيا.

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